Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, geçtiğimiz perşembe akşamı basın mensupları onuruna verdiği resepsiyonda yaptığı konuşma, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “Çözüm Yılı Olsun… Akıncı Kıbrıslı Türk Gazetecilere Kararlı Olduğunu Söyledi- Siyasi Çerçeve İçin Gidiyoruz” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Akıncı’nın basına verdiği resepsiyonda “Cenevre’de her şeyin iyi gitmesi durumunda, siyasi bir çerçeve meydana getirileceğini ve bunun içinin doldurulması için, neredeyse yeni yılın ilk yarısının gerekeceğini söylediğini” iletti.

Haber, Fileleftheros gazetesinde “Son Mil Zor… Akıncı: Toprak, Güvenlik, Garantiler, Mülkiyet ve Dönüşümlü Başkanlıkta Fikir Ayrılıkları Var”, Haravgi’de “İki Taraf Eş Zamanlı Olarak Kendi Haritalarını Sunacak”, Simerini’de “Son Kilometreler Zor”, Alithia’da ise “Cenevre’ye Kararlılıkla Gidiyoruz- Kıbrıs Türk Lider Son Kilometrelerin En Zoru Olduğunu Söyledi” başlıklarıyla yer buldu.