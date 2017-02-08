Cumhurbaşkanı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.
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Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.
Toplantıya, Ombudsman Emine Dizdarlı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu Büke, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral katıldı.
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