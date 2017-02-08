Lefkoşa18 °C
  • UptownPark
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
  • Kışın cildinizi yenileyin!
  • Sırttaki sivilce lekeleri nasıl geçer?
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Cumhurbaşkanı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.

A+A-

Cumhurbaşkanı Akıncı, bağımsız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi. 

Toplantıya, Ombudsman Emine Dizdarlı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu Büke, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral katıldı. 

unnamed-(1)-054.jpg

unnamed-105.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.