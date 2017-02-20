Cumhurbaşkanı belediye başkanları, kadın örgütleri ve muhtarları bilgilendirecek

Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği toplantıları 22-25 Şubat tarihleri arasında da devam edecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantılarda katılımcılara müzakere sürecinin geldiği aşama hakkında ayrıntılı bilgi vererek değerlendirmelerini alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçtiğimiz yıl başlattığı Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları 22 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’nda belediye başkanları, 24 Şubat Cuma Cumhurbaşkanlığı’nda günü kadın örgütleri ve 25 Şubat Cumartesi günü ise Atatürk Kültür Merkezi’nde ülke genelindeki muhtarların katılımıyla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının ilk Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantısı’nı çok sayıda sendika, iş dünyasının örgütlü olduğu oda ve birliklerin de yer aldığı 24 sivil toplum örgütünün temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde yapmıştı.