Gökçekuş, Cumhurbaşkanı’nı dava etti

Kıbrıs Çevre Platformu, “Bafra Turizm Bölgesi’nin hemen yanında fiziki plan ve yasalara aykırı şekilde Kumyalı’daki 567 dönüm alçak orman arazisi ve sahillerinin turizm alanı yapılma istemlerini” ekonomik akla uygun bulmadığını bildirdi.

Kıbrıs Çevre Platformu adına yazılı açıklama yapan Teksen Köroğlu, “Eko turizm için birçok yatırımlar yapılmış, uzun bir uğraştan sonra citta slow olarak dünyaca tanınmış bir Mehmetçik Belediyesi yöresinde 9 bin 500 kişilik bir tatil köyü planlaması hangi akla, plana, hangi ekonomik akla uygundur?” sorusunu sordu.

Bafra Turizm Bölgesi’nde 17 yılda sadece iki otel açıldığını ve istenilen doluluk oranına ulaşılamadığını kaydeden Köroğlu, “dağıtılan diğer otel parsellerinde hiçbir şey yapılmazken hemen yanı başında bakir sahillerden ve orman arazisinden oluşan 567 dönüm kamu arazisi üzerinde 9 bin 500 kişilik turizm tesisi yapılmasına” karşı olduklarını ifade etti

Köroğlu, “ülkede yüzde 30 oranında olması gereken orman arazilerinin yüzde 18’lere düştüğünü”, bir karış ormanın özel çevre koruma bölgesinin ve sahillerin verilmesini istemediklerini vurguladı.

Köroğlu, çevre olumsuzluklarına dikkat çekerek, orman arazilerinin korunarak park yapılmasını, uygun olanların halk plajı yapılmasını istedi.

Köroğlu, Kıbrıs Çevre Platformu olarak söz konusu 567 dönüm alçak orman arazisini ağaçlandırmaya talip olduklarını bildirdi.