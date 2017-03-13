Cumhurbaşkanı Eski Eserler Yasası’nı onayladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne gönderdiği ancak Meclis Genel Kurulu’nda değiştirilmeden ilk haliyle kabul edilen “Eski Eserler (Değişiklik) Yasası”nı, Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca imzalayarak onayladı.

Akıncı’nın yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi'ne gönderdiği “Eski Eserler (Değişiklik) Yasası” Cumhuriyet Meclisi'nin 27 Şubat tarihli bileşiminde oy çokluğuyla ve aynen kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, bugün Anayasa'nın 94. maddesinin 2. fıkrası uyarınca söz konusu yasayı imzalayarak onayladı.

“TARİHİ, MİMARİ VE KÜLTÜREL MİRASIN DAHA DA TAHRİP OLMASINDAN ENDİŞE EDİYORUM”

Yasal düzenlemeyle ilgili endişeleri olduğunu ifade ederek, “Meclis, yasanın ilk şeklinde ısrar etti. Kanımca bu durum ülkemizdeki eski eserlerin korunması ve yaşatılması uğraşlarına olumsuz etki yapacak” diyen Akıncı, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizde tarihi mimari çevrenin korunması hepimizin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konudur. Söz konusu yasada Eski Eserler Fonuna ilişkin olarak, mali disiplin açısından fonun genel bütçeye aktarılması uygun görülse bile, hiç olmazsa fonda toplanması öngörülen miktarın eski eserlerin korunmasına yönelik olarak harcanacağına dair bir düzenleme yapılmasını önermiştim. Maalesef Meclisimizin takdiri bu yönde olmamış ve yasanın ilk şeklinde ısrar edilmiştir. Kanımca bu durum ülkemizdeki Eski Eserlerin korunması ve yaşatılması uğraşlarına olumsuz etki yapacaktır.

Bunun yanında Anıtlar Yüksek Kurulu'nun oluşumunun değiştirilmesini ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası ve Belediyeler Birliği temsilcilerinin dışlanmasını öngören yeni bir taslağın daha Meclis gündemine geldiği, kamuoyuna yansımış bulunmaktadır.

Böylesi bir düzenleme, Anıtlar Yüksek Kurulu'nu siyasi otoriteye tam bağımlı hale getirecek ve bilimsel veriler ve evrensel değerler çerçevesinde hareket etmesi gereken bu kurulu işlevsiz hale getirecektir.

Bu durumda tarihi, mimari ve kültürel mirasın daha da tahrip olmasından endişe ederim.”