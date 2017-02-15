Cumhurbaşkanı, Meclis'te temsil edilmeyen siyasi partilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün saat 11:00’de meclis dışındaki siyasi partileri kabul ederek görüştü.

Toplantında BKP’yi İzzet İzcan ve Salih Sonüstün, KSP’yi Mehmet Birinci, SDP’yi Reşat Soylukal ve Ali Üncü, TKP’yi Mehmet Çakıcı ve Mehmet Davulcu, YKP’yi Murat Kanatlı ve Alpay Durduran, HP’yi Tolga Atakan ve Şevki Kıralp ve YDP’yi ise Erhan Arıklı ile Derviş Sunalp Sencer temsil etti.