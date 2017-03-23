Cumhurbaşkanının geri gönderdiği yasalar komiteden oy çokluğuyla geçti

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen 3 yasayı görüşüp, oyçokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 14.00’de UBP Milletvekili Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Komite, cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen “KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası”, “Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası” ve “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nı görüştü ve üç yasayı da oy çokluğuyla onayladı.

Komite toplantısına Kaşif’in yanısıra, DP-UG Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Dr. Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Personel Dairesi yetkililer de davetli olarak toplantıda yer aldı.