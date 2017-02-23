Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Le Pen'e yolsuzluk soruşturması

Marine Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yolsuzluk yaptığı iddiaları kapsamındaki soruşturma kapsamında partinin iki çalışanı gözaltına alındı.

AP'de hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset'nin öğlen saatlerinde sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız polisi, geçtiğimiz pazartesi günü de partinin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

Ulusal Cephe Partisi'nin AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa'nın gündemini meşgul ederken, bu kapsamdaki soruşturmanın genişleyebileceği bildiriliyor.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Marine Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset'in ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’ndan danışman sıfatıyla maaş aldığı bildirilmişti. Griset’in aslında Avrupa Parlamentosu’nda hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu belirtiliyor.

OLAF dışında Fransız yargısı ise geçen yıl 15 Aralık’ta konu ile ilgili soruşturmayı başlatmıştı.

Fransa'da nisan-mayıs aylarında iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan anketlerde Le Pen'in ilk turu önde bitirecek desteğe sahip olduğu görülüyor.