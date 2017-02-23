Lefkoşa20 °C
  • UptownPark
  • Neden solak oluruz?
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da devam edecek.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da devam edecek.

Konserler, 24 Şubat’ta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM)’nde, 25 Şubat’ta ise Mağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Ali Hoca şefliği ve Çellistanbul (Çağ Erçağ Melih Kara, Murat Berk ve Knut Weber) solistliğinde gerçekleşecek konserlerde Haydn’ın 45. Senfoni (Veda Senfonisi), Vivaldi’nin İki Viyolonsel için Konçertosu ve Dört Keman için Konçerto (Dört Çello Düzenlemesi) ile Sollima’nın İki Viyolansel için Ballade adlı eserleri icra edecek.

Çellistanbul ile birlikte Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Knut Weber de solist olarak konserde yer alacak.

Konserde solist olarak yer alacak olan Çellistanbul; 38. ve 42. Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri’nde yer almış, Bandoneon Sanatçısı Tolga Salman ve piyanist Orçun Orçunsel ile seslendirdikleri Tango programının yanında Zuhal Olcay, Züfü Livaneli, Edip Akbayram, Neyzen Burcu Karadağ ve Soprano Pervin Çakar ile beraber konserler vermiştir.

Konserlere giriş ücretsiz olacak.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.