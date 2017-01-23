Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2017’deki ilk konseri 28 Ocak’ta

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini 28 Ocak’ta verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak olan konser saat 20:00’de başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğiyle verilecek konserde Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın dünyada ilk kez CSO tarafından gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Kapriçyosu isimli eserleri icra edilecek.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.