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  3. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2017’deki ilk konseri 28 Ocak’ta
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2017’deki ilk konseri 28 Ocak’ta

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2017’deki ilk konseri 28 Ocak’ta

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini 28 Ocak’ta verecek.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini 28 Ocak’ta verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alacak olan konser saat 20:00’de  başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre  Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğiyle verilecek konserde Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın dünyada  ilk kez CSO tarafından gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Kapriçyosu isimli eserleri icra edilecek.

Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

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