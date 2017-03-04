Cumhurbaşkanlığı'nda büyük vurgun!

Suna Erden

Cumhurbaşkanlığında mercek altına alınan yolsuzluk olayları ile ilgili soruşturmanın ucu üç çalışana dayanırken, zanlıların sahte evraklarla muhasebeden para aldığı ve sahte fatura verdiği belirlendi

Cumhurbaşkanlığı’nda bir süre önce kayıp paralarla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü eski müdürü Tansel Çağış ile Cumhurbaşkanlığı çalışanları Ersoy Güler ve Metin Özuğurlu’nun yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı. Sayıştaylık tarafından yapılan denetimler sonucu Cumhurbaşkanlığı bütçesine ait kaybolan 700 bin TL’nin üç zanlı tarafından sahte evraklar ve çeklerle zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. 2001-2004 yıllarını kapsayan 4 yıllık süre içerisinde Cumhurbaşkanlığına ait evrakları sahteleyerek bütçeden para sızdıran ve muhasebeye sahte fatura veren üç zanlı dün yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

KARŞILIĞI OLMAYAN FATURA VERDİLER

Vurgun olayını soruşturan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Müfettiş Muavini İzzet Çiftgül, zanlılar Tansel Çağış, Ersoy Güler ve Metin Özuğurlu’nun Cumhurbaşkanlığında 2001, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında meydana gelen “evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, çek sahteleme, sahtelenmiş çeki imzalamaya teşvik etme ve kamu görevlisi tarafından sirkat suçlarından”dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların Cumhurbaşkanlığında çalıştıkları dönemde muhasebeye karşılığı olmayan faturaları ibraz ederek sahtecilik yaptıklarını ve çek çıkmasını sağladıklarını, çekler karşılığında ise tespit edilen miktarın 700 bin 823 TL olduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise giderek imza atmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.