Cumhuriyet binasının önünde silah sesleri!
Kimliği belirsiz bir saldırganın, Cumhuriyet gazetesinin bulunduğu binanın karşısındaki duvara iki el ateş ettiği belirtildi
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Cumhuriyet gazetesinin Şişli'de bulunan binasına gelen bir saldırgan 2 el ateş açtıktan sonra yakında bekleyen bir araca binerek kaçtı.
DHA'nın haberine göre, bu sabah Cumhuriyet'in Şişli binası önünde 07:40 sıralarında şüpheli bir şahıs gazetenin karşısındaki duvara 2 el ateş etti, sonra yakında bulunan bir arabaya binerek kaçtı. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu.
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