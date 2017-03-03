Cumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Cumhuriyet gazetesinin Şişli'de bulunan binasına gelen bir saldırgan 2 el ateş açtıktan sonra yakında bekleyen bir araca binerek kaçtı.

DHA'nın haberine göre, bu sabah Cumhuriyet'in Şişli binası önünde 07:40 sıralarında şüpheli bir şahıs gazetenin karşısındaki duvara 2 el ateş etti, sonra yakında bulunan bir arabaya binerek kaçtı. Polis binaya gelerek kamera görüntülerini aldı ve zabıt tuttu.