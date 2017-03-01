Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugüne ertelenen toplantısında yine nisap sorunu yaşadı. Toplantı ikinci kez 24 saat ertelendi.

Genel Kurul Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında ilk toplantı denesini saat 10.40’da yaptı. Yeterli nisap olmaması nedeni ile birleşim 10 dakika erteledi.

Genel Kurul ikinci denemesini saat 10.55’te yaptı ancak yine çoğunluk sağlanamadı.

Alanlı, nisap sorunu nedeniyle Genel Kurul toplantısının, 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu.

Yoklama sırasında solonda CTP ve TDP milletvekilleri yanında, iktidar partileri UBP’den sadece Ahmet Kaşif’in, DP’den ise Mustafa Arabacıoğlu’nun bulunduğu gözlemlendi.

ŞAHALİ TEPKİ GÖSTERDİ: “MECLİS İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’in toplanamaması üzerine tepki göstererek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti ve Meclis’in halkın gözünde itibarsızlaştırıldığı görüşünü ifade etti.

Yerinden konuşan Şahali, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’dan bu konudaki ciddiyetsizliğin araştırılmasını talep ederek, “Meclis’i istediği gibi kullanacağını sananların kendine gelmesini gerektiğini” söyledi.

Meclis’in bugüne ertelenen gündeminde güncel konuşmalarla Sayıştay üyeliği seçimi bulunuyordu.

Genel Kurul’un geçen pazartesi günkü birleşiminde Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen Sayıştay üyeliği seçiminde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim düne ertelenmişti. Genel Kurul’un dünkü birleşimi nisap sağlanamaması nedeni ile bugüne ertelenmişti.

Erteleme kararı uyarınca Meclis Genel Kurulu’na bir sonraki toplantı çağrısı, yarın için yapılacak.