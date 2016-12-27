Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.00’de Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Bilgiye sunuş bölümünde ilk olarak Lefke’nin 6. ilçe olmasıyla ilgili düzenlemeleri öngören “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

“Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi” üçüncü görüşmesine ilişkin tezkerenin oy çokluğuyla onaylanmasının ardından Demokrat Parti’nin isim ve ambleminin değişmesine yönelik tezkere bilgiye getirildi.

Genel Kurul’u Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgeden sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı vatandaşlar izliyor.