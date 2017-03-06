Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Süleyman Önal

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında bugün saat 11.15’te toplandı.

Genel Kurul’da Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) hükümete verdiği Güvensizlik Önergesi milletvekillerinin bilgisine sunulacak.

Genel kurulda ayrıca CTP ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 2 Temmuz’da erken seçime gidilmesini içeren erken seçim önergelerinin komitede ivedi görüşülmesi talebi okunacak.

İki parti önergelerini, Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’ya önergelerini 2 Mart Perşembe günü sunmuştu.

GENEL KURUL’DA BİRLEŞİM 4 KEZ ERTELENMİŞTİ

Genel Kurul, geçtiğimiz hafta 24 saat arayla 4 kez toplanmayı denemiş ama her birleşiminde nisap sorunu yaşanmıştı. 3 Mart Cuma günkü birleşimde de nisap sağlanamayınca birleşim bugüne ertelenmişti.

Genel Kurul’un 27 Şubat Pazartesi günkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından Sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 28 Şubat Salı güne ertelenmişti. 28 Şubat’tan 3 Mart’a kadar birleşmeyi deneyen genel kurul 4 kez ertelendikten sonra 5’inci denemesinde bugün toplandı.