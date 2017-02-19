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  3. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00 da başlaması beklenen toplantısının gündeminde komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşmesi de var.

Buna göre, Genel Kurul yarın Emniyet Kemeri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerini yapacak.

Genel Kurul’un gündemine Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 1 Şubat’taki toplantısında aldığı kararlar da gelecek.

Bu arada, üçüncü görüşmesi yapılacak Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Genel Kurulda bir daha görüşülmek üzere komiteye alınmıştı.

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