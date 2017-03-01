Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalarla Sayıştay üyeliği seçimi var.

Genel Kurul’un önceki günkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim bugün tekrarlanacaktı.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün yine nisap sorunu yaşandığından birleşim 24 saat sonraya, yarına ertelendi.