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Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Toplantının gündeminde, “Digitech İletişim Ltd.'in Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasanın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Raporu” ve güncel konuşmalar bulunuyor.

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