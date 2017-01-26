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Cüneyt Çakır'a 19. haftada görev verilmedi

Cüneyt Çakır'a 19. haftada görev verilmedi

Çakır, Karabükspor maçındaki yönetiminden dolayı Galatasaray'dan tepki görmüştü

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18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçındaki performansından dolayı Galatasaray yönetici ve taraftarlarından tepki gören Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

Çakır, Karabükspor maçındaki yönetiminden dolayı Galatasaray'dan tepki görmüştü.

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