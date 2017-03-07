Cüneyt ile Yunus cezaevine gönderildi

Narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edilen zanlılar teminat talebi ile dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 3 Mart tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan zanlıların narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildikleri ve üzerlerinde yapılan aramada, zanlı Cüneyt Arslan’ın tasarrufunda 1 gram, Yunus Emre Tam’ın tasarrufunda ise 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkemizde turist statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme her iki zanlının da tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.