CY-PEGYP- 01/17 tatbikatı gerçekleştirildi

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında dün “CY-PEGYP- 01/17” kod adıyla, ortak bir arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.

Tatbikatın “Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde” dün başarıyla gerçekleştirildiğini yazan Simerini gazetesi, tatbikata Güney Kıbrıs’ın hava araçlarıyla, Mısır Deniz Kuvvetleri’nden “SHALADEIN” isimli eğitim gemisinin katıldığını kaydetti.

Gazete Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikata katılan hava araçlarının koordinasyonu ile operasyonel kontrolünün, Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından sağlandığını da belirtti.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, gemi kaptanının Mısır Büyükelçiliğiyle işbirliği içerisinde düzenlediği resepsiyonun davetlisi olarak, Mısır gemisini ziyaret ettiğini de kaydeden gazete, Fokaidis’in yaptığı açıklamada, geminin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin ve gerçekleştirilen tatbikatın, iki ülke arasındaki ikili askeri işbirliği program çerçevesine dahil olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Fokaidis, yapılan ziyaretlerin ve ortak tatbikatların, iki ülke arasında geliştirilen ilişkilerinin ne düzeyde olduğunun bir göstergesi olduğunu da ifade etti.

Haberde, gemiyi Güney Kıbrıs’a akredite edilmiş olan büyükelçiler ile askeri ataşelerin ziyaret ettiği de ifade edildi.