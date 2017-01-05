Cypfruvex’de yetkili sendika BASS oldu

Cypfruvex’de bugün yapılan referandumda yetkili sendika Hür-iş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BASS ile Dev-iş Federasyonu’na bağlı EMEK-İŞ ( Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası) arasında bugün referandum yapıldı.

Sendikalar Mukkayidi Kemal Can gözetimindeki referandumda, toplu iş sözleşmesi kapsamında olan 77 çalışandan 75 çalışan oy kullandı. Referandum sonucunda BASS 52, EMEK-İŞ 23 oy aldı.