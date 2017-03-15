“Cyprus Aırways” Rum Sivil Havacılık Dairesi’nden sertifikasını aldı

Ticari isim kullanım hakkını Rus “Charlie Airlines” şirketinin elinde bulundurduğu “Cyprus Airways” (Kıbrıs Havayolları)’nın, dün, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nden hava taşımacılığı sertifikasını aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, şirketin Genel Müdürü Natalia Popova’nın, bir sonraki adımın ticari uçuş izni almak olduğunu söylediğini ve sertifikanın alınması prosedürü çerçevesinde, ilk kez 4 Mart’ta Larnaka Havalimanı’ndan Yunanistan’a uçuş yapıldığını yazdı.