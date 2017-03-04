Dağyolu kazasının duruşması başlıyor

Evrim Kamalı

Girne - Değirmenlik dağyolunda 29 Kasım 2016 tarihinde ikisi lise öğrencisi üç kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında öğrencileri taşıyan minibüse çarparak kazaya neden olan tır sürücüsü sanık Safa Güngör dün tutukluluk süresinin dolması üzerine mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen sanık Safa Güngör’ün aleyhine getirilen davaların Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmesini sağlamak maksadı ile hazırlanan dosyanın tamamlanması ve sevk işlemlerinin gerçekleşmesi için dava 8 Mart 2017 tarihine ertelendi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Dağ yolunda 29 Kasım saat 7.05 sıralarında meydana gelen kaza, zanlının yönetimindeki birleştirilmiş tır araç taş ocakları mevkiinden dağa doğru çıkarken yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden gelen Denktaş Mutluel yönetimindeki THP 570 plakalı minibüse çarpışması sonucu gerçekleşmişti. Çarpışma sonucu minibüs araç 26 metre sürüklenirken, minibüste yolcu olarak bulunan lise öğrencileri Sude Demirkıran, İlayda Yeliz Öztürk ve minibüs şoförü Denktaş Mutluel yaşamını yitirmişti.