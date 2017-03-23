Daily Sabah gazetesinin AP'de dağıtımı yasaklandı

İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dağıtımı durduruldu.

Yasak talebi, Hollandalı AP üyesi Jeroen Lenaers'dan geldi. AP Başkanı AntonioTajani de merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel olan parlamentoda, "inceleme" neticesinde Daily Sabah'ın dağıtımının yasaklanmasına karar verdi.

AP Basın Birimi Müdürü Marjoryvan den Broeke, yaptığı açıklamada kararı doğruladı. Yasağın tam olarak gerekçesini bilmediğini söyleyen Broeke, ancak talebin "gazetenin yayın çizgisinden rahatsız olan bazı üyelerden" geldiğini ifade etti.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah'ın sadece salı günleri AP'de dağıtımı yapılıyordu.

YASAĞI HOLLANDALI AP ÜYESİ İSTEDİ

Hollandalı Hristiyan Demokrat Lenaers, geçen hafta Tajani'ye bir mektup yazarak gazeteye yasak istemişti. AP üyesinin bu talebi, ülkesinin Türk bakanlara yönelik tavrına ilişkin olarak gazetenin, "AB, demokratik haklara sanki hiç saldırı olmadı gibi davranıyor" başlıklı haberinin ardından gelmişti. AP üyesi, ayrıca gazetenin Hollanda'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin haberlerinin de "nefret yaydığını" iddia etmişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasak talebi üzerine hafta sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Daily Sabah'ı Avrupa Parlamentosu'na sokmak istemeyenler var. Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz; karşılığını getiriyor. Onlar burada yerli, milli bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, siz de bunun karşılığını göreceksiniz." demişti.