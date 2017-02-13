Dalağından ameliyat oldu

Onur Ulağ

Taşkent’ten Dikmen’e doğru seyir halinde olan arkadaşların kullandığı ATV'den düşen 30 yaşındaki Mustafa Özesen yaralandı.

MH 337 plakalı ATV aracı kullanan 25 yaşındaki Göker Madencioğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Basın Subaylığından edinilen bilgilere göre, Göker Madencioğlu yönetimindeki ATV tipi araç ile sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip araç yolun solundan çıktı. O esnada aracın arka kısmında yolcu olarak bulunan Mustafa Özesen araçtan düştü. Kontrolden çıkan araç biraz daha gittikten sonra devrilerek yan kısmı üzerine devrildi. Araçtan düşen Özesen, kaza yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Edinilen Bilgilere göre, Göker Madencioğlu’nun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı kaydedilirken, arkadaşı Mustafa Özeser’in yapılan ilk tetkiklerin ardından dalağında oluşan problem nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.