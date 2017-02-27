Danimarka'da Müslümanlara ait mezarlar tahrip edildi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir mezarlıkta Müslümanlara ait bazı mezarlar tahrip edildi.

Müslümanlara ait 10 kadar mezarın taşının yerinden söküldüğü ve kırıldığı saldırı, Pakistan asıllı bir gazetecinin ihbarıyla ortaya çıktı.

Kopenhag'daki Vestre Mezarlığında dün annesinin mezarını ziyaret eden Rushy Rashid adlı gazeteci, tahrip edilen mezar taşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Polise ihbarda bulunduğunu ancak "tahrip edilen mezarlarla kişisel bir bağının olmadığı" gerekçesiyle ihbarının dikkate alınmadığını anlatan Rashid, olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından bir polisin kendisini arayarak teşkilatın hatasını kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Rashid'in paylaşımının ardından sosyal medyada hızla yayılan olay Danimarka medyasına da yansıdı. Polis de "saldırıdan birden fazla mezarın etkilendiğinin anlaşıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Danimarka'nın kamu yayın kuruluşu DR'ya konuşan Rashid, kendisine ulaşan birçok kişinin tahrip edilen kabirlerin onarımı için bağış toplamaya hazırlandığını açıkladı.

Danimarka’da daha önce de Müslümanlara ait mezarlar tahrip edilmişti.

Vestre Mezarlığı’nda 2005 yılında da yaklaşık 100 Müslüman mezarı tahrip edilmişti.

Haziran 2015’te Kopenhag’ın batısındaki Bröndby kentinde bulunan Müslüman Mezarlığında yaklaşık 50 kabrin taşları kırılmıştı.

Eylül 2015’te de ülkenin 3’üncü büyük kenti Odense’de bulunan Korslökke Mezarlığında Müslümanlara ait bölümde 50’ye yakın mezar tahrip edilmişti.

Şubat 2006’da Esbjerg kenti yakınlarındaki Gravlund Mezarlığında Müslümanlara ait bölümde 25 mezar saldırıya uğramıştı.