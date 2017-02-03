Dar gelirli çıkmazda

Duygu Alan

KKTC’de hayat şartları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Orta gelirli güçlük ayakta dururken asgari ücretli borç batağında can çekişiyor.

Ülkede son bir yılda elektriğe yüzde 30, akaryakıta yüzde 20, tüp gaza yüzde 13, ilaca yüzde 40 ila yüzde 150, tütün ürünlerine yüzde 10, mobil iletişim tarifelerine yüzde 4.8 ila yüzde 53 oranında zam yapıldı.

Temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan ekmek de nasibini aldı. Ekmeğin fiyatı 75 kuruş arttı.

Dilimli köy ekmeğinin fiyatı yapılan 75 kuruşluk zam ile 2.75 TL’den 3.50 TL’ye çıktı.

Zamlar karşısında kazandıkları para ile ay sonunu getiremez duruma düşen vatandaş, döviz kurlarındaki dur durak bilmeyen artış nedeni ile çıkmaza girdi.

Ülkede ekonomik kriz tavan yaparken Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti 2 bin 20 TL olarak onayladı.

Asgari ücretlinin eline net olarak bin 757 TL geçecek.

Hüsran…

Ülkemizde ev kirası başta olmak üzere birçok şeyin bedelinin Sterlin üzerinden belirlenmesi, Türk Lirası ödenen asgari ücretlinin belini büküyor.

Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddelerine yapılan zamlar karşısında asgari ücretli, taksitlerini ödeyemez duruma geldi.

Ümidini 2017 yılının ilk asgari ücretine bağlayan vatandaş, dün belirlenen yeni rakamlar karşısında hüsran yaşadı.

Sadece 720 TL

KKTC’de brüt asgari ücret 5 yılda sadece 720 TL arttı. 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile yürürlüğe giren asgari ücret bin 300 TL olarak saptanırken 2013’te bin 415 TL, 2014’te bin 560 TL, 2015’te bin 730 TL, 2016’da bin 834 TL olarak belirlendi. 2017’nin ilk asgari ücreti ise 2 bin 20 TL olarak açıklandı.

Fark 243 TL

Türkiye’de 2017 yılının asgari ücreti 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanacak asgari ücret 130 TL arttırılarak bin 777 TL olarak belirlendi.

KKTC’de ise 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanan asgari ücret dün 186 TL arttırılarak 2017’nin ilk asgari ücreti 2 bin 20 TL olarak belirlendi.

İki ülke arasındaki 2017 yılı asgari ücret rakamlarında fark 243 TL.

Pazar bakımından oldukça çok çeşide sahip olan Türkiye’de asgari ücret alan bir kişi, 4 kişilik ailesinin mutfak masrafını rahatlıkla karşılayabilip bir de elektrik, su gibi faturalarını ödeyebilirken KKTC’de 4 kişilik bir ailesi olan asgari ücretli, kıt kanaat bile geçinemiyor.

Türkiye’de gelir de gider de TL

Türkiye ile KKTC arasında asgari ücret, piyasada reel ücret gibi uygulanırken Türkiye’de asgari ücret en düşük zemin olarak algılanıyor.

Türkiye’de asgari ücret, işe yeni giren, tecrübesi olmayan veya işyerindeki deneme sürecinde veriliyor. KKTC’de ise özel sektörde çalışan binlerce insan yıllarca asgari ücret ödeniyor. Binlercesi de asgari ücret üzerinden emekli oluyor.

Yine Türkiye’de bireyin alacağı asgari ücret belirlenirken KKTC’de 4 kişilik ailenin geçini sağlayacak asgari ücret belirleniyor.

Türkiye ile KKTC arasında bir diğer fark da maaşların cinsi ve piyasa fiyatları arasında değişiyor. Türkiye’de maaşlar TL cincinsen ödeniyor, piyasada geçerli olan fiyatlar da TL üzerinden.

KKTC’de ise maaşlar, Türk Lirası olarak ödenirken ev kirası, araba satış fiyatı ve daha birçok şeyin bedeli sterlin üzerinden belirleniyor.

Bir aylık maaş 424 Sterline tekabül ediyor

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Şubat 2011 yılında Dolar 1.58 TL iken Sterlin 2.55 TL, Euro 2.18 TL’den işlem gördü. Şubat 2012’de Dolar 1.76 TL iken Sterlin 2.78, Euro 2.32 TL’den işlem gördü. Şubat 2013’te Dolar 1.75 TL’den, Sterlin 2.77 TL’den, Euro ise 2.39 TL’den işlem gördü. Şubat 2014’te Dolar 2.27 TL’den işlem görürken Sterlin 3.74 TL’den Euro 3.07 TL’den işlem gördü. Şubat 2015’te Dolar 2.42 TL’den, Sterlin 3.65 TL’den, Euro ise 2.74 TL’den alıcı buldu.

Şubat 2016’da ise Dolar 2.97 TL olurken Sterlin 4.25 TL’den, Euro 3.22 TL’den işlem gördü.

KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre, Dolar dün 3.78 TL’den, Sterlin 4.77 TL’den, Euro ise 4.08 TL’den işlem gördü.

Asgari ücret ise 2011 yılında bin 300 TL, 2012 yılında değişmedi, 2013 yılında bin 415 TL, 2014’te bin 560 TL, 2015’te bin 730 TL, 2016’da bin 834 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu dün gerçekleştirdiği toplantıda ise 2017 yılının ilk asgari ücretini 2 bin 20 TL olarak onayladı.

Buna göre, 2011 yılında bir asgari ücretlinin 1 aylık maaşının Dolar karşılığı 823 Dolar, Sterlin karşılığı 510 Sterlin, Euro karşılığı ise 596 Euro idi.

Bugün ise bir asgari ücretlinin 1 aylık bürüt maaşının Dolar karşılığı 535 Dolar, Sterlin karşılığı 424 Sterlin, Euro karşılığı ise 496 Euro.