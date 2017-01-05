Darbe girişimine ilk mahkûmiyet

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Koçak ve Murat Yılmaz ile avukatları Üzeyir Termeli ve Ömer Can Aydın katıldı. Esas hakkındaki savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanıklar Yılmaz ve Koçak'a "Anayasayı ihlâl" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların cezasında herhangi bir indirime gidilmesine yer olmadığına hükmetti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin komutanların yargılandığı ilk davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanıkların suçunun terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen mütalaada, her iki sanığın "Anayasayı ihlâl" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: AA