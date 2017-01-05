Lefkoşa7 °C
  • Madison Beer yine büyüledi
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Barış Gücü, foto muhabirlerine Yeşil Hat’tı gezdirdi
  • Tek göreviniz Instagram'a üç fotoğraf yüklemek
  • Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestaneye farklı dokunuşlar
  • Mercek Altında: Brooke Perry
  • Göz banyosu tadında özel yapım Porsche Cayman
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Darbe girişimine ilk mahkûmiyet
Darbe girişimine ilk mahkûmiyet

Darbe girişimine ilk mahkûmiyet

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesindeki eski Harekât ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

A+A-

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat Koçak ve Murat Yılmaz ile avukatları Üzeyir Termeli ve Ömer Can Aydın katıldı. Esas hakkındaki savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanıklar Yılmaz ve Koçak'a "Anayasayı ihlâl" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların cezasında herhangi bir indirime gidilmesine yer olmadığına hükmetti.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin komutanların yargılandığı ilk davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanıkların suçunun terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen mütalaada, her iki sanığın "Anayasayı ihlâl" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.