Darp zanlıları 3 gün daha içeride

Evrim Kamalı

Lefkoşa infiale neden olan ve aralarında Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu üç kişiyi darp ederek vahim zarara uğratan zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek dün ek tutukluluk süresi talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlılar Hüsamettin Çelik, Mehmet Alkış ve Ahmet Kelek’in henüz tespit edilemeyen başka şahıs ile birlikte Lefkoşa’da Arasta bölgesinde içki içtikleri esnada yanlarından geçen Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a kendilerine yan bakıp laf söyledikleri iddiası ile saldırarak darp ettiklerini söyledi. Polis zanlılardan birinin elinde bulundurduğu votka şişesi ile Orhan Kürşad’ın yüzüne vurduğunu ve yüzünde kesikler oluşup ağır bedensel zarara uğramasına sebep olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde ilk etap huzurda bulunan zanlıların tespit edilerek tutuklandığını ancak görüntülerde tespit edilen başka 1 şahsın daha olduğunu ve halen aranmakta olduğunu belirtti. Polis meselenin çok ciddi olduğunu ve toplumda büyük infiale yarattığını, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı son kez olarak soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.