DAÜ 2016-2017 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 31 Ocak’ta

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 31 Ocak Salı günü saat 14.00’te DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreninde 1053 önlisans ve lisans öğrencisi, 346 yüksek lisans ve doktora öğrencisi mezun olacak.

Bu arada 2016-2017 Güz Dönemi mezunları ve ailelerinin onuruna, 30 Ocak Pazartesi saat 19.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda mezuniyet resepsiyonu gerçekleştirilecek.