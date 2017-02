DAÜ 5. Uluslararası Kariyer Haftası başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı”nın beşincisi bu yıl 27 Şubat – 3 Mart 2017 tarihleri arasında yapılıyor.

Alanında uzman profesyonellerin DAÜ öğrencileri ile buluşturulacağı “5. Uluslararası Kariyer Haftası, 27 Şubat 2017 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının sonrasında, dönemin DAÜ ve Ankara Tıp Fakültesi protokolü çerçevesinde DAÜ kontenjanı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağın Zaim “Kariyer Yolculuğunda Ne Yapmalıyız” konulu bir sunum gerçekleştirecek.

“5. Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı” ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, etkinliğin beşincisini gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, etkinlikte öğrencileri kendi alanlarında uzman, kariyer sahibi, tecrübeli iş insanlarıyla buluşturacaklarını kaydetti. Söz konusu etkinliğin öğrenciler için büyük avantaj sağladığına değinen Ekşici, alanında uzman ve sektörden kişilerin öğrenciler ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmalarının kariyer planlamasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ekşici, her geçen yıl, daha fazla kariyer sahibi ismi DAÜ’de biraraya getirmekte olduklarını da sözlerine ekledi.

Kariyer Sahibi Birçok İsim Fakültelerde Öğrencilerle Buluşacak

Uluslararası Kariyer Haftası’nın ilk gününde BİSTUR Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü Erkan Özsavaş, “Yeni Trend: Gastronomi Turizmi”, Kıbrıs Medya Grubu Haber Müdürü Serhat İncirli “Gazetecilik ve Kıbrıs”, Senarist / Yazar Cem Başeskioğlu “Standart Hayaller Ambalajlı Gerçekler”, Almanya Regensburg Üniversitesi Deneysel Tıp ve Terapi Araltırmaları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rezan Fahrioğlu Yamacı “ Erken metastas ne kadar erkendir? - How early is early metastasis?”, Hakverdi Hukuk Bürosu avukatı DAÜ mezunu Av. İlhan Hakverdi “Türkiye’de Avukatlık Mesleği”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Arsan “Demokratik Olmayan Ülkelerde Basın Sektörü ve Gazetecilik Bir Çekim Alanı Olabilir Mi? , Politik Krizlerde Alternatif Medyanın Önemi – The Importance Of Alternative Media in Political Crisis”, Eğitim Uzmanı ve Politika Analisti Batuhan Aydagül “Eleştirel Yaratıcılık Penceresinden” ile Antalya Sanayi ve Ticaret İl Müdürü DAÜ mezunu Seval Yasak Dizerkonca “Kariyer Yolunda Başarı” konularında DAÜ öğrencilerine deneyimlerini aktaracak.

Kariyer Fuarı 1 Mart’ta

Hafta boyunca fakülteler tarafından düzenlenecek olan seminerlerin yanı sıra 1 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 120’yi aşkın firmanın katılacağı “Kariyer Fuarı” gerçekleştirilecek. Geçen yıla oranla katılımda yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı söz konusu fuar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilecek Kariyer Fuarı açılış törenine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katılıp birer konuşma yapması bekleniyor. Halka açık gerçekleştirilecek olan söz konusu fuar saat 17:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.