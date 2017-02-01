DAÜ başarılı öğrencilerine sertifikalarını verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015 – 2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı gösteren öğrencilerine sertifikalarını takdim etti. DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleşen sertifika töreninde 61 şeref ve 100 yüksek şeref olmak üzere toplam 161 öğrenciye başarı sertifikaları takdim edildi. Öğrencilere sertifikaları DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Şensoy, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren ve bölüm öğretim üyeleri tarafından verildi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bashar Alibrahim’in gerçekleştirdiği gitar resitali ile başlayan sertifika töreninde sırasıyla

Doç. Dr. Serhan Şensoy, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 37 yıl önce 1979 yılında kurulan Yüksek Teknoloji Enstitüsü (YTE) bünyesinde faaliyete başlayan ilk 3 bölümden birisi olduğunu belirterek, 1986 yılında DAÜ’ye dönüştürülen üniversitede bugüne kadar 2000’den fazla mezun verildiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Şensoy, bölümün 44 farklı ülkeden 1217 öğrenci sayısı ile uluslararası bir yapıya sahip olduğunu da aktararak başarılı olan öğrencilere yeniliğe açık ve araştırmacı olmalarını tavsiye ederek başarılarının devamını diledi. Doç. Dr. Şensoy, akreditasyonların önemine de vurgu yaparak, İnşaat Mühendisliği programının ABET akreditasyonuna sahip olduğunu, programın bu anlamada oldukça başarılı bir performans gösterdiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Şensoy’un konuşmasının ardından DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın fakülte hakkında bilgiler vererek, en üst akreditasyon kuruluşlarından olan ABET akreditasyonuna sahip bir fakülte olduklarını kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, başarılı olan öğrencileri kutlayarak, hayatlarında başarılar diledi.

Sertifika töreninde konuşan Prof. Dr. Eren, başarılı olan öğrencileri tebrik ederek tüm hayatları boyunca başarılarının devam etmesini temenni etti. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Eren’e 2013-2016 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak yürüttüğü görevinden dolayı Bölüm Başkanlığı Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hocanın tarafından takdim edildi.

Törende İnşaat Kulübü tarafından düzenlenen şeref ve yüksek şerek sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.