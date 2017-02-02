DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden tabletli eğitim

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine tabletli eğitim fırsatı sunarak bir yeniliğe imza atıyor. Tabletli eğitim ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin programlamayı öğrendikleri, analitik düşünce yapılarını geliştirdikleri BLGM 101 Bilgisayar Mühendisliği Temel İlkeleri dersini görsel materyallerle çeşitlendirerek öğrencilerin bu temel dersi anlamasını kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Selin Bitirim, 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde tabletli eğitim konusunda öğrencileri bilgilendirerek öğrencilerle ilk atölye çalışmasını gerçekleştirdi.

Tabletli eğitimde Apple firmasının geliştirdiği “Playgrounds” uygulaması kullanılarak öğrencilerin problem çözme ve programlama becerilerinin geliştirilmesi sağlanıyor. Öğrencilere görsel bir ortamda yaratılan sanal karakter ve hedefler aracılığıyla programlamayı hem daha ilgi çekici hem de daha basit bir şekilde öğrenme imkanı sağlıyor. Bu yöntemle değişik seviyelerde, ders konularıyla doğrudan ilişkili olarak, 3 boyutlu görsel bir ortamda program hazırlama imkanı sağlanıyor. Böylelikle öğrencilere programlama temelinin verildiği konuları daha basit bir biçimde anlama olanağı sağlanıyor.

Öğrencilerden alınan geri dönüşler, tabletli eğitimin öğrenciler açısından oldukça beğenildiğini gösteriyor. Öğretim görevlisi Selin Bitirim tabletli eğitim ile eskiden anlatması uzun süren bir konunun çok daha kısa ve pratik olarak öğrencilere aktarılabileceğini ve bu sayede öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek programlamanın temelini rahatça kavrayabileceklerini belirtti ve gelen dönemlerde tabletlerin eğitimde daha aktif kullanılacağını ifade etti.