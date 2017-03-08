DAÜ, Bilkent Üniversitesi'ni konuk etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG) ile DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nü konuk etti.

DAÜ Mimarlık Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programı öğrencilerinin de katıldığı, Gazimağusa’da Suriçi ve Maraş bölgelerini kapsayacak proje çalışmalarına katılmak üzere DAÜ’ye gelen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü proje çalışmalarında bulundular. Toplamda 42 öğrenci ve 5 öğretim üyesinin katıldığı proje çalışmaları kapsamında çeşitli arazi çalışmaları gerçekleştirildi.

Panel Gerçekleştirildi

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nün DAÜ’de bulundukları zaman çerçevesinde Buğday Camii’de Kentsel Tasarım Yarışmaları konulu bir panel gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Oktan Nalbantoğlu ve Hatice Karaca ile Kıbrıslı Mimar ve DAÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Burak Türsoy tarafından gerçekleştirilen panelde kentsel tasarım yarışmaları bağlamında kentsel tasarım proje süreçleri tartışıldı.

Ayrıca, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, DAÜ KENT-AG ve Bilkent Üniversitesi işbirliğinde öğrencilere yönelik bir atölye çalışması düzenlendi. “Kent ve Demokrasi” ile “Miras ve Kimlik” ana temaları bağlamında Gazimağusa kenti için fikirlerin üretildiği atölye çalışmasında ortaya çıkan ürünlerin Mayıs 2017 tarihinde Almanya’da düzenlenecek olan uluslararası bir forumda poster sunumu olarak sergilenmesi bekleniyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü, gelecek dönemlerde de ortaklıklarını sürdürmeye devam edecek.