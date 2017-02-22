DAÜ BİR-SEN 5. Olağan Genel Kurulu toplandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) 5.Olağan Genel Kurulu dün gerçekleşti.

DAÜ BİR-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda faaliyet raporu, mali rapor sunuldu ve yetkili kurullar belirlendi.

Genel Kurul neticesinde oluşan Yönetim Kurulu ile Disiplin ve Denetim Kurulu şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu: “Buğu Sümen Cohar (Eş Başkan), Kazım Hakverdi (Eş Başkan), Ali Akın (Genel Sekreter), Tuncay Mizan (Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri), Oğuzhan Erdönmez (Örgütlenme), Mehmet Ali Uluçağ (Örgütlenme), Damla Sayman (Mali Sekreter),Ercan Ercanlar(Mali Sekreter Yardımcısı), Nursal Uysal (Faal Üye), Asım Zorba(Faal Üye), Murat Çoban(Faal Üye), Ali Ertay(Faal Üye), Hüseyin Zorba (Faal Üye), Sevgi Kırıkkale (Faal Üye), Zühal Kırımlı(Faal Üye),Pembe Külah(Faal Üye), Ahmet Hocalar(Faal Üye), Hasip Süleymanoğlu(Faal Üye), Fırat Çırak(Faal Üye)”

Disiplin ve Denetim Kurulu: “Dilek Toksöz, Cemal Konnolu, Turgut Özyöre, Mustafa Çakıcı, İsa Cırık, Hüseyin Çelebi”