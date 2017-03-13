DAÜ, Dr. Neslihan Kuloğlu Türker’i ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ – MİKA) ile fakültelerin işbirliğinde düzenlenmiş olan “5. Uluslararası Kariyer Haftası” kapsamında DAÜ Eğitim Fakültesi’nin davetli konuşmacılarından olan Dr. Neslihan Kuloğlu Türker, “Özel Eğitim, Kişilik, Gelecek” konulu söyleşisinde kendisini dinleyen öğrencilere derin ve anlamlı mesajlar verdi.

Türkiye’de uzun yıllar özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde yönetici, özel eğitimci ve psikolojik danışman olarak görev yapan Dr. Türker, konuşmasına özel gereksinimi olan bireylerin kimler olduğunu anlatarak başladı. Bu bireylerle olduğu kadar onların kardeşleri, anne ve babalarıyla da ilgilenilmesi gerektiğini belirten Dr. Türker, özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin ailelerinin bu uzun ve zorlu yolda sürekli bir kalp acısıyla yaşıyor olmalarının güçlüklerinden bahsetti. Ailelerin çocukları ile ilgili bitmek bilmeyen kaygıları olduğunu ve bu kaygıların en önemlilerinden birinin ‘Ben ölünce ona ne olacak?’ sorusunun altında yatan belirsizliğin olduğunu söyleyen konuşmacı, özel eğitimcilerin ve psikolojik danışmanların öncelikle sabırlı, araştırmacı, yaratıcı, uyumlu, öğrenmeye ve değişikliğe açık olmaları gerektiğini vurguladı. Özel gereksinimli bireyle çalışmanın, o bireyin hayatını değiştirebilme şansına sahip olduğumuz anlamına geldiğini dile getiren Dr. Türker, onlarla çalışırken en küçük şeyden bile mutlu olmayı öğrenerek içimizdeki çocuğu hiç kaybetmememiz gerektiğini, hayatımızdaki herkese herşeyi öğretebileceğimizi bilerek, kendimizi sıklıkla kahraman gibi hissedebileceğimizin altını çizdi. Bir bireyin öğrenebilmesi için öncelikle kendimizin eğlenmesi ve keyif alması gerektiğini dile getiren Dr. Türker, ‘Eğer siz eğlenmemiş iseniz karşınızdaki birey de eğlenmez ve öğrenemez’ sözleri ile konuşmasını noktaladı.

Dinleyenlerin büyük beğenisini toplayan konuşmanın sonunda DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Dr. Neslihan Kuloğlu Türker’e anı olarak bir teşekkür plaketi takdim etti.