DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 31 Ocak 2017 Salı günü gerçekleşecek olan 2016 – 2017 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. 26 Ocak 2017 Perşembe günü, saat 10:00’da, Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını attılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, bugünün kendileri için onur verici bir gün olduğunu ifade ederek, her bir mezunun iyi birer eczacı olacağına inandığını vurguladı. Eczacıların olanakları ve kaynakları en iyi şekilde kullanabilen ve ömür boyu öğrenen bireyler olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, mezunların topluma katkı sağlayacak bireyler olacağına inandığını belirterek, mezunlara hayatlarında başarılar diledi.

Gerçekleştirilen Yemin Töreni’nde 26 eczacı insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin ederek, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine and içtiler. Yemin Töreni’nin ardından öğrencilere Eczacılık Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları ve öğretim üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Törene öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra aileler de katılarak öğrencilerin mutluluklarını paylaştılar. Söz konusu tören gerçekleştirilen kokteylin ardından sona erdi.