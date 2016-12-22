DAÜ Endüstri Mühendisliği’nde Vak’a analiz yarışması gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi’nde, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrenci Kulübü (IE-Club) Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği’nin (EMT) en önemli organizasyonlarından biri olan Vak’a Analiz Yarışması (VAY) gerçekleştirildi.

EMT Vak’a Analizi Yarışması Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin iş hayatının zorluklarıyla yüzleşmesini sağlayarak, onlara iş hayatında karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar, içinde bulunacakları projeler ve yönetmek durumunda kalacakları krizler hakkında tecrübe kazandırmayı amaçlıyor. Yarışmanın DAÜ’de yapılan yerel elemelerine Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri kurdukları 4’er kişilik takımlarla katıldılar.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak tarafından verilen bilgiye göre yarışmanın jüri üyeliklerini Dağlı Trading co-direktörü Dr. Orhan Dağlı, DAÜ Endüstri Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Adham Mackieh ve Yrd. Doç. Dr. Sahand Daneshvar oluşturdu. Doç. Dr. İzbırak, yapılan değerlendirmeler sonucunda Berru Sallabaşoğulları, Ali Yiğit Bilgin, Serdar Yılmaz ve Osman Küçükkaya’dan oluşan takımın birinci olarak seçildiğini bildirdi. Yarışmadan birinci gelen takım Mayıs 2017 tarihinde Türkiye’de yapılacak olan finallerde DAÜ’yü temsil edecek.

Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği (EMT), Türkiye ve KKTC’de faaliyet gösteren Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği öğrenci kulüp ve topluluklarını aynı çatı altında toplayarak etkin iletişime, bilgi paylaşımına ve ortak gelişime zemin hazırlamayı hedefleyen bir topluluktur. Türkiye’nin en büyük öğrenci kulüpleri topluluğu olan EMT’ye, aralarında DAÜ IE-Club’ın da olduğu toplam 15 üniversitenin Endüstri Mühendisliği öğrenci kulubünün üyeliği bulunmaktadır.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü, ayrıca Avrupa’nın en büyük öğrenci topluluğu olan Avrupa Endüstri Mühendisliği ve İşletme Öğrencileri topluluğuna (ESTIEM – European Students of Industrial Engineering and Management) üyeliği bulunan Kıbrıs adasındaki tek organizasyondur.