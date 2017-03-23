DAÜ Futsal Turnuvası başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası”nın sekizincisi 22 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Tüm ülke takımlarının müzik eşliğinde formalarıyla sahadaki yerlerini almalarının ardından gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Uluslararası Futsal Turnuvası başladı. Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayarak, sporun insanlar arasındaki iletişimi ve takım ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün 106 farklı ülkeden gelen öğrencisi ile uluslararası bir üniversite olduğuna dikkat çekerek bu tür spor oyunlarının kültürler rası etkileşimde ve yeni dostluklar kurmada önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Osam, turnuvada yarışacak olan tüm takımlara başarılar diledi.

Her geçen gün öğrencilerin turnuvaya olan ilgisinin artmasıyla, bu yılki organizasyonda toplam 30 erkek ülke takımı ile 10 kadın ülke takımı yer alıyor. Turnuva kapsamında 22 Mart – 4 Nisan 2017 tarihleri arasında grup maçları oynanacak. Çeyrek ve yarı final maçları 5 – 6 Nisan 2017 tarihlerinde, final maçları ise 19 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu`nda gerçekleşecek olan karşılaşmalarda erkekler altı grupta, kadınlar ise iki grupta mücadele edecek. Erkeklerde grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 2’ye giren takımlar çeyrek finale yükselerek çapraz eşleşme yöntemiyle yarı finale kalan takımlar belirlenecek. Yarı final maçlarının ardından ise galip gelen takımlar final oynamaya hak kazanacak. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçı oynayacak. Kadınlarda ise gruplarında ilk ikiyi alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finale yükselecekler. Yarı finalde kazananlar final, kaybedenler ise üçüncülük maçı oynayacaklar.

Söz konusu turnuva açılışında DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Rektörlük Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ile çok sayıda akademisyen, yönetsel personel ve öğrenci de katıldı. Farklı kültürlerin bir araya geleceği bu önemli organizasyonda sadece üniversite öğrencileri ve personelinin değil, tüm bölge halkının da büyük ilgi gösterdiği görüldü. İlk günün maç sonuçları ise şu şekilde belirlendi: