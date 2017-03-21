DAÜ Futsal Turnuvası başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası”nın sekizincisi 22 Mart 2017 Çarşamba günü başlıyor. Her geçen gün öğrencilerin turnuvaya olan ilgisinin artmasıyla, bu yılki organizasyonda toplam 30 erkek ülke takımı ile 10 kadın ülke takımı yer alacak. Turnuva kapsamında 22 Mart – 4 Nisan 2017 tarihleri arasında grup maçları oynanacak. Çeyrek ve yarı final maçları 5 – 6 Nisan 2017 tarihlerinde, final maçları ise 19 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu`nda gerçekleşecek olan karşılaşmalarda erkekler altı grupta, kadınlar ise iki grupta mücadele edecek. Erkeklerde grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 2’ye giren takımlar çeyrek finale yükselerek çapraz eşleşme yöntemiyle yarı finale kalan takımlar belirlenecek. Yarı final maçlarının ardından ise galip gelen takımlar final oynamaya hak kazanacak. Mağlup olan takımlar ise üçüncülük maçı oynayacak. Kadınlarda ise gruplarında ilk ikiyi alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finale yükselecekler. Yarı finalde kazananlar final, kaybedenler ise üçüncülük maçı oynayacaklar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Uluslararası Futsal Cup of Nation Turnuvası’nın öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği bir turnuva haline geldiğini ve her geçen yıl ilginin artarak devam ettiğini vurguladı. DAÜ’nün, akademik eğitimin yanısıra öğrencilerin sosyal ve sportif yaşamlarına da önem veren bir eğitim kurumu olduğunu kaydeden Konnolu, oldukça heyecanlı ve renkli geçecek maçlara tüm DAÜ’lüleri ve bölge halkını davet etti.

“DAÜ VIII. Uluslararası Futsal Cup of Nation” turnuvasının açılışı 22 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Farklı kültürlerin bir araya geleceği bu önemli organizasyona sadece üniversite öğrencileri ile personeli değil, tüm bölge halkı da davet ediliyor. İlk günün maç programı ise şu şekilde belirlendi:

İran – KKTC (Erkek)

Pakistan – İsviçre (Erkek)

Kamerun - KKTC (Kadın)

İsviçre – Filistin (Kadın)

Pakistan – Ürdün (Kadın)

Nijerya – Tajikistan (Erkek)

Senegal – Yemen (Erkek)

Kamerun – Kazakistan (Erkek)

Kuzey Irak – Zambiya (Erkek)