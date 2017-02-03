DAÜ Giriş Sınavı 5 Haziran’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik Giriş ve Burs Sınavı – 2017, 05 Haziran 2017 Pazartesi günü, 10:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre DAÜ Giriş ve Burs Sınavı – 2017’nin, Gazimağusa’da ve Lefkoşa’da yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada sınava başvuru tarihlerinin 02 Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, başvuruların Gazimağusa’da DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve 22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren de Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne yapılabileceği açıklandı. Sınava başvurular ayrıca daha sonra duyurulacak bir program çerçevesinde KKTC liselerine gerçekleştirilecek olan ziyaretler esnasında da yapılabilecek.

Sınava giriş harcının 50 Türk Lirası olduğu belirtilen açıklamada, sınav harcının Kooperatif Merkez Bankası’nın herhangi bir şubesinden DAÜ’nün 100640 numaralı hesabına veya Lefkoşa’da DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne başvuru esnasında yatırılabileceği belirtildi. Ayrıca okul ziyaretlerinde başvuru sırasında da sınav giriş harcı ödenebilecek.

Sınava başvuracak olan öğrencilerin, kimlik kartı fotokopisi, banka dekontu ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile, başvurularının kabul edileceği belirtildi. Açıklamada sınava girecek olan öğrencilerin sınav günü saat 09:30’da sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerektiği de vurgulandı.

Sınavda Uygulanacak Testler Ve Puan Türleri

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre sınavın Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilimler testlerinin yanı sıra dil bölümleri için İngilizce Dil Testi ve görsel yetenek isteyen bölümler için ise Görsel Yetenek Testi’nden oluşacağı vurgulandı.

Sınava katılacak olan tüm adayların dört temel testi cevaplandırmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, tüm adayların Matematik – Fen (MF), Türkçe – Matematik (TM) ve Türkçe – Sosyal (TS) puanlarının hesaplanacağı belirtildi. Ayrıca, adayların ilgili testleri cevaplandırmaları halinde İngilizce Dil (İD), Görsel Yetenek (GY), Müzik Puanı (MP) ve Spor Puanı (SP) da hesaplanacak.

Yetenek Sınavları 29 Mayıs – 02 Haziran 2017 Tarihlerinde Yapılacak

Müzik Öğretmenliği ve Spor Bilimleri programlarını tercih edecek olan adayların 5 Haziran 2017’de yapılacak olan Giriş ve Burs Sınavı öncesinde 29 Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan yetenek sınavına girmeleri gerektiği belirtilen duyuruda, yetenek sınavı için adayların ilgili bölümlere başvurarak randevu almaları gerektiği vurgulandı.