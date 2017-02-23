DAÜ Hemşirelik Bölümü ilk yüksek lisans mezununu verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ilk Yüksek Lisans mezununu verdi. 2015 – 2016 Akademik Yılı’nda Hemşirelik Bölümü’ne ilk yüksek lisans öğrencilerini kabul etmeye başlayan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk kez yüksek lisans mezunu vererek alanında uzman akademisyen yetiştirmeye başladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç yaptığı açıklamada, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulduğu ilk günden itibaren hızla büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Hemşirelik Bölümü’nde verilen ilk yüksek lisans mezunu ile nitelikli akademisyenler yetiştirme yolunda ilk adımı attıklarını vurguladı.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. R. Selma Görgülü ise Hemşirelik Yüksek Lisans programının ilk mezununu vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Hemşirelik Yüksek Lisans programının gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Programın çok kısa bir zamanda 50’den fazla öğrencisi olduğunu aktaran Prof. Dr. Görgülü, yakın gelecekte de Hemşirelik Doktora eğitiminin açılacağının müjdesini vermeye hazırlandıklarını ifade etti.

Yüksek Lisans öğrencisi Gülcan Dürüst, Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ danışmanlığında “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Doku/Organ Nakli ve Bağışı Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi” konulu tez çalışmasını yürüttü. Tez savunmasında ise, DAÜ Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyelerinden Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. R. Selma Görgülü, Prof. Dr. Fethiye Erdil ve tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ jüri üyesi olarak görev aldı.