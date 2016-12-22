DAÜ Hukuk Fakültesi Sempozyumu Cuma günü yapılıyor

DAÜ Hukuk Fakültesi tarafından, 20 Aralık 2009 tarihinde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Esin Konanç anısına düzenlenen “TC- KKTC Karşılaştırmalı Vatandaşlık Hukuku” başlıklı Sempozyum 23 Aralık 2016 Cuma günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Program, saat 10:00’da Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişinin okunması ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Gürkanlar ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Tuğrul Arat moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan birinci oturumda, Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir tarafından “Vatandaşlık Hukukuna Hakim Olan İlkeler”, Prof. Dr. Turgut Turhan tarafından “KKTC Yurttaşlık Hukukuna Genel Bir Bakış”, Prof. Dr. Esra Dardağan Kibar tarafından “Türk Vatandaşlığının İradi Olarak Kazanılması” ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından “KKTC Hukukunda Yurttaşlığın Kazanılması” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.

Saat 14:00’te Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda ise, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu tarafından “Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı”, Yrd. Doç. Dr. Sedat Sirmen tarafından “Türk Vatandaşlık Hukukunda İstisnai Yoldan Vatandaşlık Kazanma”, Yrd. Doç. Dr. Aslı Bayata Canyaş tarafından “Türk Vatandaşlığının İptali ve Vatandaşlık Kararlarının Geri Alınması” ve Ar. Gör. Ulvi Nail Gün tarafından “KKTC Hukukunda Yurttaşlığın Kaybı” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.