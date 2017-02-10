DAÜ ile LTB arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında akademik, bilimsel, toplumsal, kültürel ve Lefkoşa İmar Planı Yenileme (Revizyon) konularında işbirliği protokolleri imzalandı. 10 Şubat 2017 tarihinde, saat 14:00’te, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen söz konusu imza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza koydu.

Söz konusu protokol ile DAÜ ve LTB arasında bilimsel, toplumsal, kültürel ve akademik işbirliklerini geliştirmek, toplumsal konulara olan duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak projeler geliştirmek ve karşılıklı çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Protokol ile ayrıca DAÜ Kentsel Araştırma Geliştirme Merkezi (KENT – AG) vasıtasıyla Lefkoşa imar planının yenilenmesi yönünde çalışma ve danışmanlık hizmetleri de gerçekleştirecek.

Protokol sırasında konuşan Prof. Dr. Osam, Üniversitelerin topluma fayda sağlayacak konularda üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirerek göreve geldikleri günden itibaren bu doğrultuda çeşitli belediyeler ile işbirliğine gidildiğini vurguladı. DAÜ’nün dünya sıralamasında yerini alan, bilimsel çalışmaların yanında toplumsal çalışmalara da önem veren bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Osam, LTB ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İmza töreninde hazır bulunan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip, ülke genelinde birçok işin yerel yönetimler aracılığı ile çözümlendiğine dikkat çekerek vatandaşın ilk uğrak yeri olan belediyeler ile gerçekleştirilen işbirliklerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Edip, DAÜ’nün ülkenin kalkınmasına yönelik projeler içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağını belirterek bu bağlamda birçok çalışma içerinde olacağının ve kampüs dışına çıkarak da topluma fayda sağlamaya devam edeceklerinin bilgisini verdi. Amaçlarının DAÜ’yü mevcut sınırlarının dışına taşımak olduğuna dikkat çeken Edip, konuşmasına “DAÜ’nün farklı yerleşkelere sahip olmasının zamanı gelmiştir” şeklinde devam etti.

LTB Başkanı Harmancı gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ ile işbirliği içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek bu tarz işbirlikleri ile ülkenin daha ileriye gidebileceğine inandığını belirtti. Lefkoşa’da gerek nüfusun gerekse sanayinin yoğun yaşandığını dile getiren Harmancı, şehrin planlı olarak büyümesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Söz konusu işbirliği ile güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını belirten Harmancı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.

Söz konusu protokol imza töreninde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Yaşar Özden, Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arif Akkeleş, DAÜ KENT – AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ile belediye personeli de hazır bulundu. Protokolün ardından DAÜ TV yapımcılığında Harmancı’nın konuk olduğu “DAÜ İle Yapılan İşbirliği Protokolü” konulu TV programı çekimi gerçekleştirildi.