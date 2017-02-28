DAÜ ile sanatçılar arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kıbrıslı Türk sanatçılara ait 20 sanat eserini daha koleksiyonuna dahil etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ-KAM) yürüttüğü proje kapsamında 2015 - 2016 Akademik Yılı’nda 230 eseri koleksiyonuna katan DAÜ, 20 eseri daha koleksiyonuna katmak üzere sanatçılarla işbirliği protokolü imzaladı.

7 SANATÇI ESERLERİNİ BAĞIŞLADI

DAÜ Rektörlüğü’nde bugün imzalanan işbirliği protokolüyle Kıbrıslı Türk sanatçılar Nilüfer İnandım, Hasan Zeybek, Taylan Oğuzkan, Nilgün Güney, Osman Keten, Mehmet Ulubatlı ve Türksal İnce, eserlerini DAÜ koleksiyonuna verdiler.

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, üniversitelerin bilimin dışında sanata da değer vermesi gerektiğinin altını çizerek, DAÜ olarak uzun zamandan beri gereken hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını vurguladı.

Sanatçıların katkılarıyla oluşturulan koleksiyonun topluma ulaşması için, bir müze oluşturulması gerektiğini kaydeden Osam, eserlerini DAÜ’ye bağışlayan sanatçılara teşekkür etti.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı DAÜ-KAM olarak Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk halkının geçmişini araştırma görevini üstlendiklerini belirterek, son zamanlarda sanatla ilgili çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Sanatçılar ise projeye destek verdikleri için mutlu olduklarını belirterek, DAÜ’nün sanata değer vermesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.