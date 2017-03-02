DAÜ İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu Konferansı’na katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İslam Dünyası Üniversiteleri Federasyonu (FUIW) 7. Genel Konferansı’na katıldı. Fas’ta gerçekleştirilen söz konusu konferansa DAÜ’yü temsilen DAÜ Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kemal Bağzıbağlı katıldı.

Imam Muhammad Ibn Saud İslami Üniversitesi Rektörü ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Suliman Bin Abdallah Bin Hamood Aba-Al Khail tarafından yapılan açılışa İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO) Genel Müdürü ve FUIW Genel Sekreteri Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri ve Fas Krallığı Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Yönetici Eğitimi Bakan Vekili Dr. Jamila El Moussali eşlik etti. Yapılan açılış konuşmasında, FUIW’in eğitim ve bilimsel araştırma sektörü ve İslam toplumlarının terörizm, aşırıcılık ve fanatiklikten korunması açısından önemine vurgu yapıldı.

Oturumlarda federasyona üye üniversiteler arası işbirliği ve koordinasyonun artırılması ve üniversitelerin finansmanının sürdürülebilir bir mekanizma ile sağlanması üzerinde duruldu.

Türkiye Fas Büyükelçiliği’ne Ziyaret Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Uğural ve Yrd. Doç. Dr. Bağzıbağlı Fas’ta bulundukları süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirerek Büyükelçi Ethem Barkan Öz ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında DAÜ hakkında geniş bilgiler veren Prof. Dr. Uğural, DAÜ’nün öğrenci profilinden, kaliteye verdiği önemden ve akreditasyon çalışmalarından bahsetti. Ziyaret sırasında olası işbirlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.