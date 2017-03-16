DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakülültesi seminerlerine bir yenisini daha ekledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), İşletme ve Ekonomi Fakültesi haftalık düzenlediği seminerler dizisi çerçevesinde Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Berkan M. Tokar’ı ağırladı. Berkan M. Tokar, “Kamu Yatırımlarında İyi Yönetişim: Kuzey Kıbrıs ve Uluslararası Uygulamaları” başlıklı sunumunda, kamu yatırım projelerinin planlanması, alternatif projelerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, projelerin önceliklendirilmesi gibi konularda önemli tespitlerde bulundu.

Kamu yatırımları yönetiminde (Public Investment Management) uluslararası standartların neler olduğunu anlatan Berkan M. Tokar, ülkemizde nelerin eksik olduğunu, hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde dinleyicilerle paylaştı.

Söz konusu sunuma İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Sunumun soru cevap kısmında ise karar vericilerin projeler arası seçim yapmasına imkan tanıyacak bilimsel fizibilite çalışmalarının üniversite – kamu işbirliği ile yapılabileceği, ayrıca kurulacak bir proje değerlendirme birimi ile proje incelemelerinin ve önceliklendirilmesinin bilimsel yöntemlere dayalı olarak yapılması üzerinde duruldu.