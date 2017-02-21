DAÜ ISO 9001:2008 ve ISO 10002:2014 denetimlerinden geçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) dünyanın en büyük belgelendirme ağı IQ Net’in de üyesi olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Odaklı Yönetim Sistemi tarafından akredite edilmek üzere denetimlerden geçiyor. Söz konusu yönetim sistemlerini kurma, yürütme, revize etme, uygulanmasını sağlama, üst yönetime rapor verme ve denetim koordinasyonunu sağlama görevlerini üstlenen DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi öncülüğünde, 21 Şubat 2017 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda gerçekleştirilen açılış toplantısı ile denetimler başladı.

Söz konusu toplantıya DAÜ Mali İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevin Uğural, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) KKTC Müdürü Kemal Kızıltan, TSE Baş Denetçisi Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü Hasan Kavaz ve kalite birim temsilcileri katıldı.

Açılış toplantısında söz alan Prof. Dr. Uğural, kurumlarda verilen hizmetin kalitesinin önemli olduğunu dile getirerek akademik akreditasyonlar kadar yönetsel birimlerin de akredite olmasının önemine değindi. Gecen yıl ilki alınan ISO belgelerinin devamının gelmesini temenni eden Prof. Dr. Uğural, verimli ve özverili çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

TSE KKTC Müdürü Kemal Kızıltan bir yıldır DAÜ ile çalıştıklarını belirterek KKTC’nin en büyük ve köklü üniversitesi ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kızıltan, amaçlarının var olan kaliteyi daha da yukarıya taşımak olduğunu belirterek üç gün boyunca DAÜ’nün tüm birimlerinin saha gezileri ve grup toplantıları ile denetleneceğini ve ardından sonuçların açıklanacağını belirtti.

TSE Baş Denetçisi Okumuş ise ilk kez KKTC’ye geldiğini belirterek KKTC’nin en büyük üniversitesi ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Son olarak söz alan DAÜ Toplam Kalite Yönetimi Merkezi Müdürü ve Kalite Yönetim Temsilcisi Hasan Kavaz da ISO belgelerine sahip olmanın kalitenin tescillenmesi açısından son derece önem taşıdığına vurgu yaparak ISO belgelerine sahip olmak için yapılan çalışmaların eksiklikleri giderdiğini, kalite ile mezun sayısını artırdığını ve öğrenci kaybının önüne geçtiğinin altını çizdi.

TSE Temsilcileri 21 – 24 Şubat 2017 haftası süresince birim temsilcileriyle gruplar halinde biraraya gelip, hazırlanan dökümantasyonların denetimlerini gerçekleştirecekler. Grup toplantıları dışında saha gezilerine de çıkacak olan TSE Temsilcileri, her birimin yerinde işleyişini görme ve denetleme şansına da sahip olacaklar. Denetimler sonucunda TSE tarafından akredite edilecek olan DAÜ birimlerinin sahip olacağı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgeleri 36 ülkede tanınma özelliğini de taşıyor.