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  3. DAÜ – KAEM Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor
DAÜ – KAEM Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor

DAÜ – KAEM Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor

DAÜ – KAEM 6. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ – KAEM) 6. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yarın Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 10.00’da başlayacak konferans cumartesi gününe kadar devam edecek.

Konferansa,  aralarında Kanada, Hindistan, Almanya İran gibi ülkelerin de yer aldığı  çeşitli ülkelerden 200 kişi katılacak.

Konferans,  “cinsiyet, çatışma, savaş ve barış” temasıyla gerçekleştirilecek.

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